Tungt för Bayern München – Bayer Leverkusen bröt fina vinstsviten

Bayern München har haft en stark period i Bundesliga och inför matchen borta mot Bayer Leverkusen hade laget tagit fem raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen på BayArena slutade 1–1 (1–0). Det var första poängtappet sedan den 31 januari för Bayern München.

Bayer Leverkusen tog en tidig ledning när Aleix Garcia gjorde målet redan i sjätte minuten. I den 42:a minuten blev Bayern Münchens Nicolas Jackson utvisad.

I 69:e minuten nätade Luis Diaz och kvitterade för Bayern München. 1–1-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Bayern München med 3–0.

Nästa motstånd för Bayer Leverkusen är Heidenheim. Bayern München tar sig an Union Berlin hemma. Båda matcherna spelas lördag 21 mars 15.30.

Bayer Leverkusen–Bayern München 1–1 (1–0)

Bundesliga, BayArena

Mål: 1–0 (6) Aleix Garcia, 1–1 (69) Luis Diaz.

Varningar, Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba, Robert Andrich, Equi Fernandez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayer Leverkusen: 1-3-1

Bayern München: 4-1-0

Bayer Leverkusen: FC Heidenheim, borta, 21 mars 15.30

Bayern München: Union Berlin, hemma, 21 mars 15.30