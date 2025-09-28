Tungt för FC Trollhättan när Smedby bröt fina vinstsviten

Smedby vann med 5–2 mot FC Trollhättan

Smedbys Hanna Sävhult tvåmålsskytt

Boo nästa för Smedby

FC Trollhättan har spelat bra i division 1 mellersta dam och inför matchen borta mot Smedby hade laget tagit sju raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen på PreZero Arena slutade 5–2 (0–0). Det var första förlusten sedan den 2 augusti för FC Trollhättan.

Smedbys huvudtränare Daniel Helmesjö om matchen:

– Vi möter ett väldigt skickligt motstånd som vill spela fin fotboll men det passar oss väldigt bra då det också ger oss ytor vid bollvinster. I dag är vi disciplinerade i vårt försvarsspel och grymt effektiva framåt vilket ger fem fina mål. En otroligt härlig seger efter förra helgens lite svagare insats.

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget Smedby som avgjorde matchen.

Hanna Sävhult tvåmålsskytt för Smedby

Hanna Sävhult gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Alicia Garcia Karlsson, Beatrice Norén och Moa Paananen, målen för FC Trollhättan gjordes av Amelia Hallberg och Ida Pettersson.

Smedby tar sig an Boo i nästa match borta lördag 4 oktober 13.15. FC Trollhättan möter Enskede hemma söndag 5 oktober 16.00.