Tungt för Real Madrid när Atletico Madrid bröt fina vinstsviten

Atletico Madrid vann med 5–2 mot Real Madrid

Julian Alvarez gjorde två mål för Atletico Madrid

Andra raka segern för Atletico Madrid

Real Madrid har spelat bra i La Liga och inför matchen borta mot Atletico Madrid hade laget tagit sex raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen på Wanda Metropolitano slutade 5–2 (2–2). Det var första förlusten i serien för Real Madrid.

Julian Alvarez gjorde två mål för Atletico Madrid

Atletico Madrid tog en tidig ledning. Robin Le Normand gjorde målet, redan i 14:e minuten.

Real Madrid kvitterade till 1–1 i 25:e minuten, när Kylian Mbappe hittade rätt.

Laget tog också ledningen i 36:e minuten, när Arda Guler slog till på pass av Vinicius Junior.

Atletico Madrid kvitterade till 2–2 på tilläggstid i första halvleken, genom Alexander Sorloth. Direkt efter pausen ökade Julian Alvarez Atletico Madrids ledning på straff.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Julian Alvarez träff på nytt och ökade ledningen för Atletico Madrid.

5–2-målet kom på stopptid, när Antoine Griezmann slog till och gjorde mål.

Atletico Madrid imponerar med tre segrar och två oavgjorda och 12–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Real Madrid har fyra vinster och en förlust och 12–8 i målskillnad.

Lagen möts igen 22 mars.

I nästa match möter Atletico Madrid Celta Vigo borta på söndag 5 oktober 21.00. Real Madrid möter Villarreal lördag 4 oktober 21.00 hemma.

Atletico Madrid–Real Madrid 5–2 (2–2)

La Liga, Wanda Metropolitano

Mål: 1–0 (14) Robin Le Normand, 1–1 (25) Kylian Mbappe, 1–2 (36) Arda Guler (Vinicius Junior), 2–2 (45) Alexander Sorloth, 3–2 (51) Julian Alvarez, 4–2 (63) Julian Alvarez, 5–2 (90) Antoine Griezmann.

Varningar, Atletico Madrid: Conor Gallagher, Clement Lenglet, Giuliano Simeone, Alexander Sorloth, Nico Gonzalez. Real Madrid: Arda Guler, Raul Asencio, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 3-2-0

Real Madrid: 4-0-1

Nästa match:

Atletico Madrid: Celta Vigo, borta, 5 oktober

Real Madrid: Villarreal CF, hemma, 4 oktober