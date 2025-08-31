Tungt för Umeå – Sunnanå bröt fina vinstsviten

Sunnanå och Umeå kryssade

Evelina Moberg kvitterade i 29:e minuten

Sunnanå nu 13:e, Umeå på första plats

Umeå har haft en stark period i Elitettan och inför matchen borta mot Sunnanå hade laget tagit elva raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen på Electrolux Home Arena slutade 1–1 (1–1). Det var första poängtappet sedan den 26 april för Umeå.

Sunnanå–Umeå – mål för mål

Umeå startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Elin Westlund till.

Sunnanå kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Evelina Moberg. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade 1–1.

Det här var Sunnanås tredje oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Sunnanå ligger på 13:e plats i tabellen, och att Umeå leder serien.

I nästa omgång har Sunnanå ÖSK borta på Grönpepparparkens IP, söndag 7 september 16.00. Umeå spelar borta mot Bollstanäs lördag 6 september 13.00.

Sunnanå–Umeå 1–1 (1–1)

Elitettan, Electrolux Home Arena

Mål: 0–1 (3) Elin Westlund, 1–1 (29) Evelina Moberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunnanå: 1-2-2

Umeå: 4-1-0

Nästa match:

Sunnanå: Örebro SK, borta, 7 september

Umeå: Bollstanäs SK, borta, 6 september