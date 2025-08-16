Tuva Bylund och Lovisa Lindell matchvinnare när IFK Lidingö vann mot Täby FK

IFK Lidingö segrade – 2–0 mot Täby FK

IFK Lidingös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tredje raka segern för IFK Lidingö

IFK Lidingö tog en säker seger på hemmaplan mot Täby FK i division 1 norra dam. Matchen slutade 2–0 (2–0) efter mål av Tuva Bylund och Lovisa Lindell.

– Det var en bra och intressant match. Vi visste från tidigare erfarenheter och matchanalyser exakt hur Täby skulle agera. De föredrar att slå långa, direkta bollar och vill gärna hitta sina anfallare snabbt, både felvända och rättvända. Vi hade koll på hur de kontrar, vilka ytor de är svaga på, hur vi kunde skapa numerära överlägen och komma till avslut, samt hur vi skulle kontrollera matchen. Det gav oss utdelning redan i första halvlek. Jag är överlag nöjd med både spelet och resultatet. Vi gick in med rätt inställning, visade bra sammanhållning och jag är mycket nöjd med lagets insats, kommenterade IFK Lidingös tränare Kianoosh Mostaghimi.

Resultatet betyder också att IFK Lidingö har hållit nollan i tre matcher i rad.

Segern var IFK Lidingös fjärde på de senaste fem matcherna.

Heffnersklubban nästa för IFK Lidingö

IFK Lidingö ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen, medan Täby FK ligger på åttonde plats.

I nästa omgång har IFK Lidingö Heffnersklubban borta på HK Vallen, lördag 23 augusti 15.00. Täby FK spelar hemma mot Bergnäset söndag 24 augusti 14.00.