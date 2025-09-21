Två mål för Atalantas Nikola Krstovic i segern mot Torino

Seger för Atalanta med 3–0 mot Torino

Nikola Krstovic tvåmålsskytt för Atalanta

Andra raka segern för Atalanta

Atalanta vann på bortaplan mot Torino i Serie A. 0–3 (0–3) slutade matchen på söndagen.

Nikola Krstovic gjorde två mål för Atalanta

Atalanta tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Nikola Krstovic framspelad av Lazar Samardzic.

Laget gjorde 0–2 i 34:e minuten, genom Kamaldeen Sulemana på pass av Davide Zappacosta.

Till slut kom också 0–3 genom Nikola Krstovic framspelad av Kamaldeen Sulemana i 38:e minuten. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Atalanta med 3–0.

För Torino gör resultatet att laget nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Atalanta är på femte plats.

Den 11 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

Måndag 29 september 18.30 spelar Torino borta mot Parma. Atalanta möter Juventus borta lördag 27 september 18.00.

Torino–Atalanta 0–3 (0–3)

Serie A

Mål: 0–1 (30) Nikola Krstovic (Lazar Samardzic), 0–2 (34) Kamaldeen Sulemana (Davide Zappacosta), 0–3 (38) Nikola Krstovic (Kamaldeen Sulemana).

Nästa match:

Torino: Parma, borta, 29 september

Atalanta: Juventus, borta, 27 september