Bristol C vann med 4–1 mot Sheffield United

Bortalaget Bristol C vann mot Sheffield United i Championship. 1–4 (1–2) slutade matchen på lördagen.

Gästande Bristol C började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Scott Twine till.

Sheffield United kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Tyrese Campbell på pass av Callum O’Hare, i 14:e minuten.

Bristol C tog ledningen på nytt i 26:e minuten, när Ross McCrorie slog till framspelad av Ross McCrorie. Direkt efter pausen ökade Anis Mehmeti Bristol C:s ledning på pass av Emil Riis.

I 51:a minuten nätade Scott Twine på nytt, framspelad av Ross McCrorie och gjorde 1–4.

När lagen senast möttes blev det seger för Sheffield United med 3–0.

Den 6 april tar lagen sig an varandra igen.

Sheffield United möter Swansea City i nästa match borta lördag 16 augusti 16.00. Bristol C möter samma dag Charlton hemma.

Sheffield United–Bristol C 1–4 (1–2)

Championship

Mål: 0–1 (5) Scott Twine, 1–1 (14) Tyrese Campbell (Callum O’Hare), 1–2 (26) Ross McCrorie (Ross McCrorie), 1–3 (46) Anis Mehmeti (Emil Riis), 1–4 (51) Scott Twine (Ross McCrorie).

