Två mål för Dinamo Zagrebs Dion Beljo i segern mot Fenerbahce

Dinamo Zagreb-seger med 3–1 mot Fenerbahce

Dion Beljo gjorde två mål för Dinamo Zagreb

Sebastian Szymanski ende målskytt för Fenerbahce

Dinamo Zagreb vann mot gästande Fenerbahce i Europa League. 3–1 (1–1) slutade matchen på onsdagen.

Dinamo Zagreb tog ledningen i 21:a minuten, genom Dion Beljo.

Fenerbahce kvitterade till 1–1 i 25:e minuten, när Sebastian Szymanski slog till på pass av Milan Skriniar. Direkt efter pausen ökade Dion Beljo Dinamo Zagrebs ledning framspelad av Arber Hoxha.

3–1-målet kom på stopptid, när Monsef Bakrar slog till och gjorde mål framspelad av Sandro Kulenovic. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

När lagen möttes senast slutade det oavgjort, 0–0.

Nästa motstånd för Dinamo Zagreb är Maccabi Tel Aviv. Lagen möts torsdag 2 oktober 21.00 på Gradski Stadion.

Dinamo Zagreb–Fenerbahce 3–1 (1–1)

Europa League, Maksimir

Mål: 1–0 (21) Dion Beljo, 1–1 (25) Sebastian Szymanski (Milan Skriniar), 2–1 (50) Dion Beljo (Arber Hoxha), 3–1 (90) Monsef Bakrar (Sandro Kulenovic).

Varningar, Dinamo Zagreb: Dion Beljo, Moris Valincic. Fenerbahce: Jayden Oosterwolde, Fred, Oguz Aydin.

Nästa match:

Dinamo Zagreb: Maccabi Tel Aviv FC, borta, 2 oktober