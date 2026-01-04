Två mål för Morgan Whittaker när Middlesbrough vann mot Southampton

Middlesbrough vann med 4–0 mot Southampton

Morgan Whittaker med två mål för Middlesbrough

13:e segern för Middlesbrough

Det blev Middlesbrough som vann matchen hemma mot Southampton i Championship på söndagen. 4–0 (0–0) slutade matchen.

Middlesbrough höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Efter en mållös första halvlek gjorde Morgan Whittaker 1–0 till Middlesbrough i den 54:e minuten med assist av Matt Targett.

Samuel Silvera fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Luke Ayling och ökade ledningen för Middlesbrough.

Laget ökade ledningen på nytt, till 3–0, bara fem minuter senare återigen genom Morgan Whittaker.

I 76:e minuten gjorde Alan Browne också 4–0.

Middlesbrough har en seger, en oavgjord och tre förluster och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Southampton har tre oavgjorda och två förluster och 3–8 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Middlesbrough ligger på andra plats medan Southampton är på 15:e plats. Southampton har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 9 december låg laget på åttonde plats.

Middlesbrough tar sig an WBA i nästa match borta fredag 16 januari 21.00. Southampton möter Hull hemma lördag 17 januari 16.00.

Middlesbrough–Southampton 4–0 (0–0)

Championship, Riverside Stadium

Mål: 1–0 (54) Morgan Whittaker (Matt Targett), 2–0 (61) Samuel Silvera (Luke Ayling), 3–0 (66) Morgan Whittaker, 4–0 (76) Alan Browne.

Varningar, Southampton: Ryan Manning, Taylor Harwood-Bellis, Joshua Quarshie, Cameron Bragg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 1-1-3

Southampton: 0-3-2

Nästa match:

Middlesbrough: West Bromwich Albion FC, borta, 16 januari 21.00

Southampton: Hull City AFC, hemma, 17 januari 16.00