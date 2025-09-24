Uddamålsseger för Atletico Madrid hemma mot Rayo Vallecano

Atletico Madrid segrade – 3–2 mot Rayo Vallecano

Avgörande målet kom i 88:e minuten.

Julian Alvarez gjorde tre mål för Atletico Madrid

Det blev en uddamålsseger för Atletico Madrid i matchen mot Rayo Vallecano i La Liga på onsdagen. Laget vann med 3–2 (1–1) hemma på Wanda Metropolitano. Julian Alvarez blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål efter 88 minuter.

Real Madrid nästa för Atletico Madrid

Atletico Madrid fick en bra start på matchen. Julian Alvarez slog till, redan i 15:e minuten.

Rayo Vallecano kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken, genom Pep Chavarria. Alvaro Garcia gav Rayo Vallecano ledningen på pass av Isi Palazon i 77:e minuten.

Julian Alvarez, återigen, kvitterade för Atletico Madrid med knappa kvarten kvar.

Det matchavgörande målet kom med två minuter kvar att spela, när Julian Alvarez slog till och gjorde 3–2 för Atletico Madrid som med målet fullbordade sitt hattrick.

Förlusten var Rayo Vallecanos andra uddamålsförlust.

För Atletico Madrid gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Rayo Vallecano är på 15:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari.

I nästa omgång har Atletico Madrid Real Madrid hemma på Wanda Metropolitano, lördag 27 september 16.15. Rayo Vallecano spelar hemma mot Sevilla söndag 28 september 14.00.

Atletico Madrid–Rayo Vallecano 3–2 (1–1)

La Liga, Wanda Metropolitano

Mål: 1–0 (15) Julian Alvarez, 1–1 (45) Pep Chavarria, 1–2 (77) Alvaro Garcia (Isi Palazon), 2–2 (80) Julian Alvarez, 3–2 (88) Julian Alvarez.

Varningar, Atletico Madrid: Koke, Marcos Llorente, Robin Le Normand. Rayo Vallecano: Ivan Balliu, Pep Chavarria, Pathe Ciss, Andrei Ratiu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 2-3-0

Rayo Vallecano: 0-2-3

Nästa match:

Atletico Madrid: Real Madrid, hemma, 27 september

Rayo Vallecano: Sevilla, hemma, 28 september