Decker och Foberg klev fram hemma mot FC Djursholm

Brage-seger med 2–1 mot FC Djursholm

Andra raka förlusten för FC Djursholm

Brages tionde seger

Brage vann en målmässigt hemma mot FC Djursholm i division 1 norra dam på lördagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.

– Skön seger på hemmaplan där vi börjar komma tillbaka lite till det vi känner igen oss ifrån i våras spelmässigt. Nu blir det kul med de närmaste två matcher där vi möter Sandviken och Gefle, kommenterade Brages tränare Fredrik Bengtsson efter matchen.

Brage–FC Djursholm – mål för mål

Robyn Decker och Ella Foberg gjorde mål för Brage, och Maja Wegerheim för FC Djursholm.

Det här var Brages sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också FC Djursholms tredje uddamålsförlust.

Brage stannar därmed på tredje plats, och FC Djursholm på nionde plats, i tabellen.

I nästa match möter Brage Sandvikens IF borta på söndag 31 augusti 13.00. FC Djursholm möter Sollentuna lördag 30 augusti 13.00 borta.