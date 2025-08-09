Uddamålsseger för Halmia mot Ifö Bromölla

Seger för Halmia med 3–2 mot Ifö Bromölla

Andra raka förlusten för Ifö Bromölla

Sjätte segern för Halmia

Bortalaget Halmia vann matchen mot Ifö Bromölla i division 1 södra dam. Resultatet i lördagens match på Strandängens IP blev 3–2 (1–0).

Halmias huvudtränare Jimmy Karlsson:

– Första halvlek är bland de bästa i år. Efter sju minuter har vi missat tre frilägen och missarna fortsätter gäcka oss. Vi spelar bra fotboll och vi sårar Bromölla ordentligt bakom deras ytterbackar. 1–0 kommer mycket rättvist efter en kvart. 2–0 direkt i andra halvlek och vi har full kontroll på matchen där vi radar upp målchanser. 3–0 kommer och allt känns tryggt, men så gör vi ett par misstag och Bromölla hugger direkt, och nerverna kryper fram. Tack och lov håller vi undan och tar tre sköna poäng. Men, vi bör nog vinna med sex – sju mål sett till de målchanser vi har, dock var tre poäng det allra viktigaste och spelet lovar mer inför fortsättningen.

Ifö Bromölla–Halmia – mål för mål

Målgörare för Ifö Bromölla var Mathilda Holgersson 2, medan Halmias mål gjordes av Milly Göstasson och Ellinor Jonsson. Ett av Halmias mål var ett självmål.

Det här var Ifö Bromöllas tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Ifö Bromölla ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen, medan Halmia är på sjunde plats.

Ifö Bromölla tar sig an Örby i nästa match hemma söndag 17 augusti 13.00. Halmia möter samma dag 14.00 Helsingborg hemma.