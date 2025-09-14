Uddamålsseger för Norrby mot Eskilsminne

Norrby segrade – 3–2 mot Eskilsminne

Norrbys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Teo Helge avgjorde för Norrby

Bortalaget Norrby vann matchen mot Eskilsminne i Ettan södra herr. Resultatet i söndagens match på Harlyckans IP blev 3–2 (1–1).

Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar om matchen:

– Svårspelad match. Ett Eskilsminne som var i behov av tre poäng. Vi får en tuff start på matchen men killarna visar upp en stark mental stryka och god fysisk form. Vi har en bra period på cirka 15–20 minuter vilket gör att vi vinner matchen. Sedan är det ytterligare ett styrkebesked att vi kan vinna dessa matcher också.

Eskilsminne–Norrby – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Eskilsminne tog ledningen i 21:a minuten, genom Teddy Bermudez.

Norrby kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken, genom Jamie Bichis. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Max Andersson och gav Norrby ledningen.

I 62:a minuten slog Teo Helge till, och gjorde 1–3.

Bara sex minuter senare var det Teddy Bermudez som såg till att Eskilsminne reducerade till 2–3. Fler mål än så blev det inte för Eskilsminne.

Det här var Eskilsminnes fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Norrbys tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Eskilsminne är kvar på 13:e plats, och Norrby stannar på tredje plats, i tabellen.

I nästa match möter Eskilsminne Torslanda borta på lördag 20 september 13.00. Norrby möter Ariana söndag 21 september 16.00 hemma.

Eskilsminne–Norrby 2–3 (1–1)

Ettan södra herr, Harlyckans IP

Mål: 1–0 (21) Teddy Bermudez, 1–1 (45) Jamie Bichis, 1–2 (57) Max Andersson, 1–3 (62) Teo Helge, 2–3 (68) Teddy Bermudez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eskilsminne: 3-0-2

Norrby: 4-0-1

Nästa match:

Eskilsminne: Torslanda IK, borta, 20 september

Norrby: Ariana FC, hemma, 21 september