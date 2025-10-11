Boije och Åkerlund matchvinnare när Sundsvalls DFF besegrade IFK Östersund

Seger för Sundsvalls DFF med 2–1 mot IFK Östersund

Seger nummer 8 för Sundsvalls DFF

IFK Östersund nu femte, Sundsvalls DFF på tionde plats

Det blev uddamålsseger för bortalaget Sundsvalls DFF i matchen mot IFK Östersund på Jämtkraft Arena. Laget vann lördagens match i division 1 norra dam med 2–1 (1–1).

– Vilja slog klass idag. Vi kom aldrig upp i nivå tyvärr. Vi får ladda om för årets sista match borta mot Brage, kommenterade IFK Östersunds huvudtränare Patrick Davis.

Sundsvalls DFF:s tränare Jenny Nilsson tyckte så här om matchen:

– Jag skulle säga att desperationen avgjorde, vi vann på krigarinsats och en taktisk disciplin i defensiven. Otroligt stolt över tjejerna, nu kan vi slappna av.

IFK Östersund–Sundsvalls DFF – mål för mål

Elina Boije och Ida Åkerlund gjorde mål för Sundsvalls DFF och Klara Knutsson för IFK Östersund.

IFK Östersund har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sundsvalls DFF har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–5 i målskillnad. Det här var IFK Östersunds fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sundsvalls DFF:s tredje uddamålsseger.

Med en omgång kvar är IFK Östersund på femte plats i tabellen medan Sundsvalls DFF är på tionde plats.

På söndag 19 oktober 14.00 spelar IFK Östersund borta mot Brage och Sundsvalls DFF hemma mot Huge.