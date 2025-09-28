Uddamålsseger för Vittsjö borta mot Piteå

Vittsjö-seger med 3–2 mot Piteå

Hanna Ekengren avgjorde för Vittsjö

Djurgården nästa motståndare för Piteå

Bortalaget Vittsjö vann matchen mot Piteå i Damallsvenskan. Resultatet i söndagens match på LF Arena blev 3–2 (1–0).

Piteå–Vittsjö – mål för mål

Gästande Vittsjö tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Daniela Galic. I 55:e minuten slog Linda Sällström till, framspelad av Anna Haddock och Hanna Ekengren och gjorde 0–2.

Piteås Shiho Matsubara gjorde 1–2 i 65:e minuten på pass av Emily Gray.

Hanna Ekengren ökade Vittsjös ledning med knappa kvarten kvar. Målet var Hanna Ekengrens femte i Damallsvenskan.

Med sex minuter kvar att spela reducerade Piteå genom Selina Henriksson. Mer än så blev det dock inte för Piteå.

Piteå har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Vittsjö har tre vinster och två förluster och 7–10 i målskillnad. Det här var Piteås sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vittsjös åttonde uddamålsseger.

Piteå tar sig an Djurgården i nästa match hemma söndag 5 oktober 15.00. Vittsjö möter Kristianstad hemma lördag 4 oktober 13.00.

Piteå–Vittsjö 2–3 (0–1)

Damallsvenskan, LF Arena

Mål: 0–1 (42) Daniela Galic, 0–2 (55) Linda Sällström (Anna Haddock), 1–2 (65) Shiho Matsubara (Emily Gray), 1–3 (79) Hanna Ekengren, 2–3 (84) Selina Henriksson.

Varningar, Vittsjö: Lisa Klinga, Heidi Kollanen, Sanni Ojanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Piteå: 1-1-3

Vittsjö: 3-0-2

Nästa match:

Piteå: Djurgårdens IF DFF, hemma, 5 oktober

Vittsjö: Kristianstad DFF, hemma, 4 oktober