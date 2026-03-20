Udinese avgjorde i andra halvlek mot Genoa

Seger för Udinese med 2–0 mot Genoa

Jurgen Ekkelenkamp matchvinnare för Udinese

Udineses elfte seger för säsongen

Udinese vann bortamatchen i Serie A mot Genoa på fredagen. Matchen slutade 0–2 (0–0) efter att Udinese avgjort matchen i andra halvlek.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Udinese höll nollan.

Genoa–Udinese – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Jurgen Ekkelenkamp 1–0 till Udinese i den 66:e minuten. 0–2-målet kom på stopptid när Keinan Davis slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Det här betyder att Udinese ligger på tionde plats i tabellen och Genoa är på 13:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Genoa med 2–1.

Genoa tar sig an Juventus i nästa match borta måndag 6 april 18.00. Udinese möter samma dag 12.30 Como hemma.

Genoa–Udinese 0–2 (0–0)

Serie A, Stadio Luigi Ferraris

Mål: 0–1 (66) Jurgen Ekkelenkamp, 0–2 (90) Keinan Davis.

Varningar, Genoa: Lorenzo Colombo. Udinese: Hassane Kamara, Keinan Davis, Oumar Solet, Nicolo Zaniolo, Lennon Miller.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genoa: 3-0-2

Udinese: 2-1-2

Nästa match:

Genoa: Juventus, borta, 6 april 18.00

Udinese: Como 1907, hemma, 6 april 12.30