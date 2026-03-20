Udinese avgjorde i andra halvlek mot Genoa
Udinese vann bortamatchen i Serie A mot Genoa på fredagen. Matchen slutade 0–2 (0–0) efter att Udinese avgjort matchen i andra halvlek.
Det här var sjunde gången den här säsongen som Udinese höll nollan.
Genoa–Udinese – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Jurgen Ekkelenkamp 1–0 till Udinese i den 66:e minuten. 0–2-målet kom på stopptid när Keinan Davis slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Det här betyder att Udinese ligger på tionde plats i tabellen och Genoa är på 13:e plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Genoa med 2–1.
Genoa tar sig an Juventus i nästa match borta måndag 6 april 18.00. Udinese möter samma dag 12.30 Como hemma.
Genoa–Udinese 0–2 (0–0)
Serie A, Stadio Luigi Ferraris
Mål: 0–1 (66) Jurgen Ekkelenkamp, 0–2 (90) Keinan Davis.
Varningar, Genoa: Lorenzo Colombo. Udinese: Hassane Kamara, Keinan Davis, Oumar Solet, Nicolo Zaniolo, Lennon Miller.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Genoa: 3-0-2
Udinese: 2-1-2
Nästa match:
Genoa: Juventus, borta, 6 april 18.00
Udinese: Como 1907, hemma, 6 april 12.30
