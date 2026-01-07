Udinese avgjorde i andra halvlek mot Torino

Udinese vann med 2–1 mot Torino

Jurgen Ekkelenkamp matchvinnare för Udinese

Udineses sjunde seger

Udinese vann bortamatchen i Serie A mot Torino på onsdagen. Matchen slutade 1–2 (0–0) efter att Udinese avgjort matchen i andra halvlek.

Torino–Udinese – mål för mål

Inget av lagen spräckte nollan under första halvlek men efter pausen slog Nicolo Zaniolo till på passning från Alessandro Zanoli och gav Udinese ledningen.

Först med åtta minuter kvar att spela ökade Udinese ledningen genom Jurgen Ekkelenkamp med assist av Keinan Davis.

Reduceringen till 1–2 kom med tre minuter kvar att spela när Cesare Casadei slog till och gjorde mål för Torino. Fler mål än så blev det inte för Torino.

För tabellens utseende betyder det här att Torino ligger på elfte plats medan Udinese har tiondeplatsen. Noteras kan att Torino sedan den 12 december har avancerat sex placeringar i tabellen.

Den 3 maj möts lagen återigen, då på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 10 januari. Då möter Torino Atalanta på New Balance Arena 20.45. Udinese tar sig an Pisa hemma 15.00.

Torino–Udinese 1–2 (0–0)

Serie A, Stadio Olimpico Grande Torino

Mål: 0–1 (50) Nicolo Zaniolo (Alessandro Zanoli), 0–2 (82) Jurgen Ekkelenkamp (Keinan Davis), 1–2 (87) Cesare Casadei.

Varningar, Torino: Saul Coco, Cesare Casadei. Udinese: Thomas Kristensen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torino: 3-0-2

Udinese: 2-1-2

Nästa match:

Torino: Atalanta, borta, 10 januari 20.45

Udinese: Pisa, hemma, 10 januari 15.00