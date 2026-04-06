Udinese bröt Comos fina vinstsvit

Como har spelat bra i Serie A. Inför matchen borta mot Udinese hade laget tagit fem raka segrar. På måndagen tog det stopp och matchen på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli slutade 0–0. Det var första poängtappet sedan den 18 februari för Como.

Udinese–Como – mål för mål

Udinese har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Como har fyra vinster och en oavgjord och 12–3 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Como med 1–0.

I nästa omgång har Udinese Milan borta på San Siro, lördag 11 april 18.00. Como spelar hemma mot Inter söndag 12 april 20.45.

Udinese–Como 0–0

Serie A, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

Varningar, Udinese: Kingsley Ehizibue, Thomas Kristensen. Como: Maximo Perrone, Ivan Smolcic, Diego Carlos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 2-2-1

Como: 4-1-0

Nästa match:

Udinese: Milan, borta, 11 april 18.00

Como: Inter, hemma, 12 april 20.45