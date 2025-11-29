Udinese tog klar seger mot Parma
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Udinese-seger med 2–0 mot Parma
- Nicolo Zaniolo matchvinnare för Udinese
- Udinese höll tätt bakåt
Udinese startade bra i matchen mot Parma på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Serie A.
Parma–Udinese – mål för mål
Udinese startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Nicolo Zaniolo nätade efter pass från Nicolo Bertola redan i elfte minuten.
I den 64:e minuten blev Parmas Mariano Troilo utvisad och laget fick spela de sista 26 minuterna med en spelare mindre.
I 65:e minuten nätade Keinan Davis på straff och gjorde 0–2. 0–2-målet blev matchens sista.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 19 april.
I nästa match, måndag 8 december möter Parma Pisa borta 15.00 medan Udinese spelar hemma mot Genoa 18.00.
Parma–Udinese 0–2 (0–1)
Serie A
Mål: 0–1 (11) Nicolo Zaniolo (Nicolo Bertola), 0–2 (65) Keinan Davis.
Varningar, Parma: Mandela Keita. Udinese: Keinan Davis, Arthur Atta.
Utvisningar, Parma: Mariano Troilo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Parma: 1-1-3
Udinese: 2-0-3
Nästa match:
Parma: Pisa, borta, 8 december
Udinese: Genoa, hemma, 8 december
Den här artikeln handlar om: