Udinese tog klar seger mot Parma

Udinese-seger med 2–0 mot Parma

Nicolo Zaniolo matchvinnare för Udinese

Udinese höll tätt bakåt

Udinese startade bra i matchen mot Parma på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Serie A.

Parma–Udinese – mål för mål

Udinese startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Nicolo Zaniolo nätade efter pass från Nicolo Bertola redan i elfte minuten.

I den 64:e minuten blev Parmas Mariano Troilo utvisad och laget fick spela de sista 26 minuterna med en spelare mindre.

I 65:e minuten nätade Keinan Davis på straff och gjorde 0–2. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 19 april.

I nästa match, måndag 8 december möter Parma Pisa borta 15.00 medan Udinese spelar hemma mot Genoa 18.00.

Parma–Udinese 0–2 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (11) Nicolo Zaniolo (Nicolo Bertola), 0–2 (65) Keinan Davis.

Varningar, Parma: Mandela Keita. Udinese: Keinan Davis, Arthur Atta.

Utvisningar, Parma: Mariano Troilo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Parma: 1-1-3

Udinese: 2-0-3

Nästa match:

Parma: Pisa, borta, 8 december

Udinese: Genoa, hemma, 8 december