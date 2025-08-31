Udinese vann efter stark start mot Inter
- Seger för Udinese med 2–1 mot Inter
- Arthur Atta matchvinnare för Udinese
- Inter nu sjätte, Udinese på femte plats
Udinese tog greppet om matchen före paus, och Inter lyckades inte resa sig. Matchen på söndagen i Serie A slutade 2–1 (2–1) till bortalaget.
Pisa nästa för Udinese
Inter tog en tidig ledning. Denzel Dumfries gjorde målet framspelad av Marcus Thuram, redan i 17:e minuten.
Udinese kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Keinan Davis på straff.
Laget tog också ledningen i slutminuterna av första halvlek, genom Arthur Atta på pass av Keinan Davis. Atta fullbordade därmed Udineses vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Udinese med 2–1.
Inter ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen, medan Udinese ligger på femte plats.
Den 18 januari tar lagen sig an varandra igen.
Inter tar sig an Juventus i nästa match borta lördag 13 september 18.00. Udinese möter Pisa borta söndag 14 september 15.00.
Inter–Udinese 1–2 (1–2)
Serie A
Mål: 1–0 (17) Denzel Dumfries (Marcus Thuram), 1–1 (29) Keinan Davis, 1–2 (40) Arthur Atta (Keinan Davis).
Varningar, Inter: Lautaro Martinez. Udinese: Oier Zarraga, Razvan Sava, Nicolo Bertola.
Nästa match:
Inter: Juventus, borta, 13 september
Udinese: Pisa, borta, 14 september
