Udinese vann efter stark start mot Inter

Seger för Udinese med 2–1 mot Inter

Arthur Atta matchvinnare för Udinese

Inter nu sjätte, Udinese på femte plats

Udinese tog greppet om matchen före paus, och Inter lyckades inte resa sig. Matchen på söndagen i Serie A slutade 2–1 (2–1) till bortalaget.

Pisa nästa för Udinese

Inter tog en tidig ledning. Denzel Dumfries gjorde målet framspelad av Marcus Thuram, redan i 17:e minuten.

Udinese kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Keinan Davis på straff.

Laget tog också ledningen i slutminuterna av första halvlek, genom Arthur Atta på pass av Keinan Davis. Atta fullbordade därmed Udineses vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Udinese med 2–1.

Inter ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen, medan Udinese ligger på femte plats.

Den 18 januari tar lagen sig an varandra igen.

Inter tar sig an Juventus i nästa match borta lördag 13 september 18.00. Udinese möter Pisa borta söndag 14 september 15.00.

Inter–Udinese 1–2 (1–2)

Serie A

Mål: 1–0 (17) Denzel Dumfries (Marcus Thuram), 1–1 (29) Keinan Davis, 1–2 (40) Arthur Atta (Keinan Davis).

Varningar, Inter: Lautaro Martinez. Udinese: Oier Zarraga, Razvan Sava, Nicolo Bertola.

Nästa match:

Inter: Juventus, borta, 13 september

Udinese: Pisa, borta, 14 september