Udinese vann klart mot Fiorentina på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

Udinese vann med 3–0 mot Fiorentina

Christian Kabasele matchvinnare för Udinese

Udineses tionde seger

Redan i första halvlek tog Udinese greppet om hemmamatchen mot Fiorentina på måndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Serie A slutade 3–0.

Det här var Udineses sjätte nolla den här säsongen.

Atalanta nästa för Udinese

Christian Kabasele öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav Udinese en tidig ledning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Keinan Davis på straff och ökade ledningen för Udinese. Udinese gjorde också 3–0 genom Adam Buksa i 90:e minuten.

Udineses nya tabellposition är tionde plats medan Fiorentina är på 17:e plats.

När lagen möttes senast vann Fiorentina med 5–1.

I nästa omgång har Udinese Atalanta borta på New Balance Arena, lördag 7 mars 18.00. Fiorentina spelar hemma mot Parma söndag 8 mars 15.00.

Udinese–Fiorentina 3–0 (1–0)

Serie A, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

Mål: 1–0 (10) Christian Kabasele, 2–0 (64) Keinan Davis, 3–0 (90) Adam Buksa.

Varningar, Udinese: Kingsley Ehizibue. Fiorentina: Luca Ranieri, Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Daniele Rugani.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 2-0-3

Fiorentina: 2-1-2

Nästa match:

Udinese: Atalanta, borta, 7 mars 18.00

Fiorentina: Parma, hemma, 8 mars 15.00