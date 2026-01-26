Udinese vann mot Verona i Serie A

Udinese-seger med 3–1 mot Verona

Alessandro Zanoli avgjorde för Udinese

Udineses åttonde seger

Udinese vann mötet i Serie A på bortaplan mot Verona, med 3–1 (1–1).

Verona–Udinese – mål för mål

Udinese tog ledningen i 23:e minuten genom Arthur Atta. Verona kvitterade när Gift Orban fick träff assisterad av Amin Sarr i 26:e minuten.

Alessandro Zanoli fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och gav Udinese ledningen. I 67:e minuten nätade Keinan Davis och gjorde 1–3. 1–3-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Verona ligger på 20:e och sista plats medan Udinese har tiondeplatsen.

Lördag 31 januari 20.45 spelar Verona borta mot Cagliari. Udinese möter Roma hemma på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli måndag 2 februari 20.45.

Verona–Udinese 1–3 (1–1)

Serie A, Stadio M. A. Bentegodi

Mål: 0–1 (23) Arthur Atta, 1–1 (26) Gift Orban (Amin Sarr), 1–2 (58) Alessandro Zanoli, 1–3 (67) Keinan Davis.

Varningar, Verona: Roberto Gagliardini, Pol Lirola.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 0-2-3

Udinese: 2-1-2

Nästa match:

Verona: Cagliari, borta, 31 januari 20.45

Udinese: Roma, hemma, 2 februari 20.45