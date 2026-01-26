Udinese vann mot Verona i Serie A
- Udinese-seger med 3–1 mot Verona
- Alessandro Zanoli avgjorde för Udinese
- Udineses åttonde seger
Udinese vann mötet i Serie A på bortaplan mot Verona, med 3–1 (1–1).
Verona–Udinese – mål för mål
Udinese tog ledningen i 23:e minuten genom Arthur Atta. Verona kvitterade när Gift Orban fick träff assisterad av Amin Sarr i 26:e minuten.
Alessandro Zanoli fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och gav Udinese ledningen. I 67:e minuten nätade Keinan Davis och gjorde 1–3. 1–3-målet blev matchens sista.
För tabellens utseende betyder det här att Verona ligger på 20:e och sista plats medan Udinese har tiondeplatsen.
Lördag 31 januari 20.45 spelar Verona borta mot Cagliari. Udinese möter Roma hemma på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli måndag 2 februari 20.45.
Verona–Udinese 1–3 (1–1)
Serie A, Stadio M. A. Bentegodi
Mål: 0–1 (23) Arthur Atta, 1–1 (26) Gift Orban (Amin Sarr), 1–2 (58) Alessandro Zanoli, 1–3 (67) Keinan Davis.
Varningar, Verona: Roberto Gagliardini, Pol Lirola.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Verona: 0-2-3
Udinese: 2-1-2
Nästa match:
Verona: Cagliari, borta, 31 januari 20.45
Udinese: Roma, hemma, 2 februari 20.45
