Umeå FC äntligen vinnare igen efter 2–0 på bortaplan

Umeå FC vann med 2–0 mot Trelleborg

Jakob Hedenquist avgjorde för Umeå FC

Första segern för Umeå FC

Umeå FC har haft en tung start i Superettan den här säsongen, men efter 18 spelade matcher kom första segern, på bortaplan mot Trelleborg. Umeå FC vann med 2–0 (0–0).

Kalmar nästa för Umeå FC

I den 51:a minuten fick Trelleborgs Mathias Nilsson rött kort.

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 64:e minuten innan Jakob Hedenquist gav Umeå FC ledningen.

Trelleborg åkte på en utvisning i den 88:e minuten när Charlie Weberg fick lämna planen.

0–2-målet kom på tilläggstid, när Eythor Martin Björgolfsson slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu en vinst, två oavgjorda och två förluster på de senaste fem matcherna, Trelleborg med 2–6 och Umeå FC med 5–7 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Umeå FC nu ligger på 15:e plats. Trelleborg är på 14:e plats.

När lagen möttes senast vann Trelleborgs FF med 1–0.

Fredag 15 augusti 19.00 spelar Trelleborg borta mot Oddevold. Umeå FC möter Kalmar hemma på Umeå Energi Arena lördag 16 augusti 15.00.

Trelleborg–Umeå FC 0–2 (0–0)

Superettan, Vångavallen

Mål: 0–1 (64) Jakob Hedenquist, 0–2 (90) Eythor Martin Björgolfsson.

Varningar, Trelleborg: Viktor Christiansson, Zean Peetz Dalügge, Hugo Engström. Umeå FC: Emmanuel Yeboah, Leo Frigell Jansson, Yiriyon Gideon Yaw.

Utvisningar, Trelleborg: Charlie Weberg, Mathias Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 1-2-2

Umeå FC: 1-2-2

Nästa match:

Trelleborg: IK Oddevold, borta, 15 augusti

Umeå FC: Kalmar FF, hemma, 16 augusti