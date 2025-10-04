Umeå FC bröt tunga sviten mot Helsingborg

Umeå FC vann med 1–0 mot Helsingborg

Eythor Martin Björgolfsson avgjorde för Umeå FC

Seger nummer 2 för Umeå FC

Det blev fem raka förluster i Superettan för Umeå FC. Men på lördagen hemma mot Helsingborg kom trendbrottet. Matchen på Umeå Energi Arena slutade 1–0 (1–0).

Eythor Martin Björgolfsson stod för Umeå FC:s avgörande mål efter 15 minuter.

Landskrona nästa för Umeå FC

Umeå FC har en seger och fyra förluster och 4–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Helsingborg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–3 i målskillnad. Förlusten var Helsingborgs femte uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är Umeå FC sist i serien medan Helsingborg är på åttonde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Helsingborgs IF med 5–1.

Söndag 19 oktober 15.00 möter Umeå FC Landskrona borta på Landskrona IP medan Helsingborg spelar hemma mot Örebro.

Umeå FC–Helsingborg 1–0 (1–0)

Superettan, Umeå Energi Arena

Mål: 1–0 (15) Eythor Martin Björgolfsson (Linus Marklund Panboon).

Varningar, Umeå FC: Ludvig Öhman Silwerfeldt, Mikael Harbosen Haga. Helsingborg: Johan Brattberg, Ture Görefält.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå FC: 1-0-4

Helsingborg: 2-1-2

Nästa match:

Umeå FC: Landskrona BoIS, borta, 19 oktober

Helsingborg: Örebro SK, hemma, 19 oktober