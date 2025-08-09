Umeå fortsätter vinna – 4–0 mot Jitex BK

Umeå vann med 4–0 mot Jitex BK

Umeås nionde seger på de senaste tio matcherna

Umeås Nicole Robertson tvåmålsskytt

0–4 (0–3) blev resultatet när Jitex BK och Umeå möttes på Åbyvallen på lördagen. I och med detta har Umeå hela nio raka segrar i Elitettan.

Umeå har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Nicole Robertson med två mål för Umeå

Gästande Umeå började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Nicole Robertson till.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Cassandra Larsson, i åttonde minuten.

Umeå gjorde också 0–3 i 34:e minuten, på nytt genom Nicole Robertson. Umeå ökade ledningen till 0–4 i 58:e minuten.

I tabellen innebär det här att Jitex BK nu ligger på sjätte plats. Umeå leder serien. Ett tapp för Jitex BK som låg på andra plats så sent som den 26 juli.

Jitex BK tar sig an Elfsborg i nästa match borta fredag 15 augusti 18.00. Umeå möter Gamla Upsala SK Dam hemma söndag 17 augusti 12.00.

Jitex BK–Umeå 0–4 (0–3)

Elitettan, Åbyvallen

Mål: 0–1 (5) Nicole Robertson, 0–2 (8) Cassandra Larsson, 0–3 (34) Nicole Robertson, 0–4 (58) Självmål.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Jitex BK: 3-0-2

Umeå: 5-0-0

Nästa match:

Jitex BK: IF Elfsborg, borta, 15 augusti

Umeå: Gamla Upsala SK, hemma, 17 augusti