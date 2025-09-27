Underläge i halvtid – då fixade Imran Louza och Vivaldo Semedo Watfords vändning

Watford vann med 2–1 mot Hull

Vivaldo Semedo matchvinnare för Watford

Watford nu 16:e, Hull på 18:e plats

Bortalaget Hull ledde med 1–0 i Championship efter halva matchen. Men Watford vände på resultatet i andra halvlek och vann matchen med 2–1.

Vivaldo Semedo stod för Watfords avgörande mål efter 78 minuter.

Portsmouth nästa för Watford

Hull tog ledningen i 25:e minuten, genom Oliver Mcburnie. Med en halvtimme kvar att spela nätade Imran Louza och kvitterade för Watford.

Vivaldo Semedo gjorde det matchavgörande målet framspelad av Imran Louza med knappa kvarten kvar. Därmed hade laget vänt matchen.

Watford har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Hull har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 8–12 i målskillnad. Det här var Watfords andra uddamålsseger den här säsongen.

För Watford gör resultatet att laget nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Hull är på 18:e plats. Watford var på 21:a plats i tabellen för ett dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts igen 4 januari.

Nästa motstånd för Watford är Portsmouth. Lagen möts onsdag 1 oktober 20.45 på Fratton Park. Hull tar sig an Preston North End hemma tisdag 30 september 20.45.

Watford–Hull 2–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (25) Oliver Mcburnie, 1–1 (60) Imran Louza, 2–1 (78) Vivaldo Semedo (Imran Louza).

Varningar, Watford: Vivaldo Semedo. Hull: Lewie Coyle, Ryan Giles, John Lundstram, David Akintola, Cody Drameh.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 1-2-2

Hull: 1-1-3

Nästa match:

Watford: Portsmouth FC, borta, 1 oktober

Hull: Preston North End FC, hemma, 30 september