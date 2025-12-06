Underläge i halvtid – då fixade Patrick Mainka och Stefan Schimmer Heidenheims vändning

Heidenheim vann med 2–1 mot Freiburg

Stefan Schimmer avgjorde för Heidenheim

Andra raka segern för Heidenheim

Bortalaget Freiburg hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Bundesliga. Men Heidenheim vände på matchen och vann till slut med 2–1. Stor matchhjälte blev Stefan Schimmer, med sitt 2–1-mål på stopptid.

St Pauli nästa för Heidenheim

Johan Manzambi gjorde 1–0 till Freiburg i minut 40.

Patrick Mainka slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Heidenheim.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Stefan Schimmer slog till och gjorde 2–1 för Heidenheim. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Heidenheims tredje uddamålsseger den här säsongen.

Den 18 april spelar lagen mot varandra på nytt, på Europa-Park-Stadion.

I nästa omgång har Heidenheim St Pauli borta på Millerntor-Stadion, lördag 13 december 15.30. Freiburg spelar hemma mot Borussia Dortmund söndag 14 december 15.30.

Heidenheim–Freiburg 2–1 (0–1)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 0–1 (40) Johan Manzambi, 1–1 (59) Patrick Mainka, 2–1 (90) Stefan Schimmer.

Varningar, Heidenheim: Thomas Keller, Benedikt Gimber. Freiburg: Anthony Jung.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Heidenheim: 2-1-2

Freiburg: 2-1-2

Nästa match:

Heidenheim: St Pauli, borta, 13 december

Freiburg: Borussia Dortmund, hemma, 14 december