Underläge i halvtid – då vände Brentford och vann

Brentford segrade – 3–1 mot Newcastle

Igor Thiago gjorde två mål för Brentford

Andra förlusten i följd för Newcastle

Bortalaget Newcastle hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Premier League. Men Brentford vände på matchen och vann till slut med 3–1.

Igor Thiago med två mål för Brentford

Harvey Barnes gav Newcastle ledningen i 27:e minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Kevin Schade träff och kvitterade för Brentford.

Igor Thiago gav Brentford ledningen på straff med knappa kvarten kvar.

3–1-målet kom på tilläggstid när Igor Thiago på nytt slog till och gjorde mål. Därmed hade laget vänt matchen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 22 november. Då möter Brentford Brighton på American Express Community Stadium 16.00. Newcastle tar sig an Manchester City hemma 18.30.

Brentford–Newcastle 3–1 (0–1)

Premier League, Brentford Community Stadium

Mål: 0–1 (27) Harvey Barnes, 1–1 (56) Kevin Schade, 2–1 (78) Igor Thiago, 3–1 (90) Igor Thiago.

Varningar, Brentford: Michael Kayode, Dango Ouattara. Newcastle: Dan Burn, Kieran Trippier.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brentford: 3-0-2

Newcastle: 2-0-3

Nästa match:

Brentford: Brighton & Hove Albion FC, borta, 22 november

Newcastle: Manchester City, hemma, 22 november