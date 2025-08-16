Underläge i halvtid – då vände Vellinge och vann

Vellinge vann med 4–3 mot Zenith

Vellinges Elin Engbe tvåmålsskytt

Seger nummer 12 för Vellinge

Bortalaget Zenith hade greppet i halvtid och ledde med 2–1 i division 1 södra dam. Men Vellinge vände på matchen och vann till slut med 4–3.

– I en jämn match blev vår kvittering till 2–2 i mitten av andra halvlek och ett antal byten direkt efter en positiv injektion för vår del. Forceringen från vår sida resulterade i två mål av Elin Engbe i minut 80 och 84. Zenith reducerade dock ett par minuter senare vilket ledde till att matchen levde ända in till slutsignalen men 4–3 stod sig matchen ut, tyckte Vellinges huvudtränare Roger Nilsson, efter matchen.

Vinsten mot Zenith innebär att Vellinge har fyra segrar i rad på hemmaplan.

Elin Engbe gjorde två mål för Vellinge

Målgörare för Vellinge var Elin Engbe 2 och Linn Nilsson, medan Zeniths mål gjordes av Sara Baldebo 2 och Sara Aronsson. Ett av Vellinges mål var ett självmål.

Det här var Vellinges nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Zeniths fjärde uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Vellinge ligger kvar på andra plats och Zenith på femte plats i tabellen.

Lördag 23 augusti 13.00 spelar Vellinge hemma mot Halmia. Zenith möter Ifö Bromölla hemma på Hovgårdsvallen söndag 24 augusti 14.00.