Underläge i halvtid – men Hoffenheim vände och vann

Hoffenheim-seger med 3–1 mot Eintracht Frankfurt

Hoffenheims fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ozan Kabak avgjorde för Hoffenheim

Hemmalaget Eintracht Frankfurt hade greppet i efter första halvlek och ledde med 1–0 i Bundesliga. Men Hoffenheim vände på matchen och vann till slut med 3–1.

Segern var Hoffenheims fjärde på de senaste fem matcherna.

Eintracht Frankfurt–Hoffenheim – mål för mål

Eintracht Frankfurt tog en tidig ledning när Arnaud Kalimuendo-Muinga gjorde målet redan i 18:e minuten.

Direkt efter pausen gjorde Max Moerstedt mål framspelad av Wouter Burger och kvitterade för Hoffenheim. Med en halvtimme kvar att spela fick Ozan Kabak träff framspelad av Wouter Burger och gav Hoffenheim ledningen. Laget ökade ledningen till 1–3 i 65:e minuten.

Lagens första möte för säsongen vann Eintr Frankfurt med 3–1.

I nästa omgång har Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen hemma på Deutsche Bank Park, lördag 31 januari 15.30. Hoffenheim spelar borta mot Werder Bremen tisdag 27 januari 20.30.

Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 1–3 (1–0)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 1–0 (18) Arnaud Kalimuendo-Muinga, 1–1 (52) Max Moerstedt (Wouter Burger), 1–2 (60) Ozan Kabak (Wouter Burger), 1–3 (65) Självmål.

Varningar, Hoffenheim: Ihlas Bebou, Leon Avdullahu, Vladimir Coufal, Albian Hajdari.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 0-3-2

Hoffenheim: 4-1-0

Nästa match:

Eintracht Frankfurt: Bayer Leverkusen, hemma, 31 januari 15.30

Hoffenheim: Werder Bremen, borta, 27 januari 20.30