Underläge i halvtid – men Pape Gueye och Georges Mikautadze fixade Villarreals vändning

Seger för Villarreal med 2–1 mot Osasuna

Pape Gueye matchvinnare för Villarreal

Ante Budimir ende målskytt för Osasuna

Bortalaget Osasuna hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i La Liga. Men Villarreal vände på matchen och vann till slut med 2–1. Stor matchhjälte blev Pape Gueye, med sitt 2–1-mål efter 85 minuter.

Sevilla nästa för Villarreal

Gästerna Osasuna tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Ante Budimir på straff. I 69:e minuten nätade Georges Mikautadze, och kvitterade för Villarreal.

Och med fem minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Pape Gueye. Gueye fullbordade därmed lagets vändning.

Förlusten var Osasunas tredje uddamålsförlust.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Villarreal med 4–2.

Lagen möts igen 1 februari.

Tisdag 23 september 21.30 spelar Villarreal borta mot Sevilla. Osasuna möter Elche hemma på El Sadar torsdag 25 september 19.30.

Villarreal–Osasuna 2–1 (0–1)

La Liga, Estadio de la Cerámica

Mål: 0–1 (45) Ante Budimir, 1–1 (69) Georges Mikautadze, 2–1 (85) Pape Gueye.

Varningar, Villarreal: Santi Comesana, Pau Navarro. Osasuna: Lucas Torro, Valentin Rosier.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 3-1-1

Osasuna: 2-0-3

Nästa match:

Villarreal: Sevilla, borta, 23 september

Osasuna: Elche, hemma, 25 september