Underläge i halvtid – men Watford vände och vann

Watford vann med 3–2 mot Norwich City

Watford avgjorde i 78:e minuten.

Watfords Luca Kjerrumgaard tvåmålsskytt

Bortalaget Norwich City hade greppet i efter första halvlek och ledde med 2–1 i Championship. Men Watford vände på matchen och vann till slut med 3–2.

Tom Ince stod för Watfords avgörande mål efter 78 minuter.

Josh Sargent slog till redan i elfte minuten och gav Norwich City ledningen.

Watford kvitterade till 1–1 i 33:e minuten genom Luca Kjerrumgaard.

Norwich City tog ledningen på tilläggstid i första halvleken genom Oscar Schwartau.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Luca Kjerrumgaard återigen och kvitterade för Watford.

Tom Ince gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar. Ince fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Watfords sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Norwich Citys nionde uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Norwich City FC med 2–1.

I nästa match möter Watford Sheffield Wednesday hemma och Norwich City möter Sheffield United borta. Båda matcherna spelas tisdag 9 december 20.45.

Watford–Norwich City 3–2 (1–2)

Championship

Mål: 0–1 (11) Josh Sargent, 1–1 (33) Luca Kjerrumgaard, 1–2 (45) Oscar Schwartau, 2–2 (61) Luca Kjerrumgaard, 3–2 (78) Tom Ince.

Varningar, Watford: Giorgi Chakvetadze. Norwich City: Harry Darling, Vladan Kovacevic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 2-2-1

Norwich City: 1-1-3

Nästa match:

Watford: Sheffield Wednesday, hemma, 9 december

Norwich City: Sheffield United, borta, 9 december