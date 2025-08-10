Leicester segrade – 2–1 mot Sheffield Wednesday

Wout Faes matchvinnare för Leicester

Leicester nu tredje, Sheffield Wednesday på 17:e plats

Bortalaget Sheffield Wednesday ledde med 1–0 i Championship efter halva matchen. Men Leicester vände på resultatet i andra halvlek och vann matchen med 2–1. Stor matchhjälte blev Wout Faes, med sitt 2–1-mål efter 87 minuter.

Preston North End nästa för Leicester

Matchen var mållös till Sheffield Wednesday tog ledningen i 26:e minuten, genom Nathaniel Chalobah. I 54:e minuten slog Jannik Vestergaard till, och kvitterade för Leicester.

Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela, när Wout Faes slog till och gjorde 2–1 för Leicester på pass av Bilal El Khannouss. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här betyder att Leicester nu ligger på tredje plats i tabellen, och Sheffield Wednesday är på 17:e plats.

Den 6 april tar lagen sig an varandra igen, då på Hillsborough Stadium.

I nästa match, lördag 16 augusti 16.00, har Leicester Preston North End borta, medan Sheffield Wednesday spelar hemma mot Stoke City.

Leicester–Sheffield Wednesday 2–1 (0–1)

Championship, King Power Stadium

Mål: 0–1 (26) Nathaniel Chalobah, 1–1 (54) Jannik Vestergaard, 2–1 (87) Wout Faes (Bilal El Khannouss).

Varningar, Sheffield Wednesday: Barry Bannan.

Nästa match:

Leicester: Preston North End FC, borta, 16 augusti

Sheffield Wednesday: Stoke City FC, hemma, 16 augusti