Uni Craiova för tuffa för Mainz – förlust på bortaplan

Uni Craiova vann med 1–0 mot Mainz

Assad Al Islam Al Hamlawi avgjorde för Uni Craiova

Andra raka segern för Uni Craiova

Mainz förlorade på bortaplan mot Uni Craiova i Conference League herr på torsdagen. 1–0 (0–0) slutade matchen.

Assad Al Islam Al Hamlawi stod för Uni Craiovas avgörande mål efter 67 minuter.

Uni Craiova–Mainz – mål för mål

För hemmalaget betyder resultatet 15:e plats i tabellen. Mainz är på femte plats.

Nästa motstånd för Mainz är Lech Poznan. Lagen möts torsdag 11 december 21.00 på Stadium Poznan.

Uni Craiova–Mainz 1–0 (0–0)

Conference League herr, Stadionul Ion Oblemenco

Mål: 1–0 (67) Assad Al Islam Al Hamlawi.

Varningar, Uni Craiova: Stefan Baiaram, Nicusor Bancu, Pavlo Isenko, Adrian Rus. Mainz: Stefan Bell, Nadiem Amiri.

Nästa match:

Mainz: Lech Poznan, borta, 11 december