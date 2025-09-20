Uppsala IK Dam toppar tabellen efter seger mot Team TG

Uppsala IK Dam vann med 2–0 mot Team TG

Uppsala IK Dams fjärde seger på de senaste fem matcherna

Älvali Lindström avgjorde för Uppsala IK Dam

Uppsala IK Dam är ny serieledare i Elitettan efter bortaseger med 2–0 (1–0) mot Team TG. Uppsala IK Dam leder serien två poäng före Umeå som dock har en match mindre spelad. Team TG ligger på nionde plats i tabellen.

Segern var Uppsala IK Dams fjärde på de senaste fem matcherna.

Team TG–Uppsala IK Dam – mål för mål

Uppsala IK Dam fick en bra start på matchen. Älvali Lindström slog till, redan i elfte minuten. Och med nio minuter kvar att spela ökade Uppsala IK Dam ledningen genom Josefin Baudou. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Ett fint lyft i tabellen för Team TG som så sent som den 29 augusti låg på 13:e plats.

Lördag 27 september 13.00 spelar Team TG borta mot Kif Örebro. Uppsala IK Dam möter Sunnanå hemma på Studenternas söndag 28 september 15.00.

Team TG–Uppsala IK Dam 0–2 (0–1)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (11) Älvali Lindström, 0–2 (81) Josefin Baudou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 2-1-2

Uppsala IK Dam: 4-0-1

Nästa match:

Team TG: Kif Örebro, borta, 27 september

Uppsala IK Dam: Sunnanå SK, hemma, 28 september