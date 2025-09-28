Uppsala IK Dam upp i topp efter trepoängare mot Sunnanå

Uppsala IK Dam-seger med 3–0 mot Sunnanå

Uppsala IK Dams femte seger på de senaste sex matcherna

Josefin Baudou avgjorde för Uppsala IK Dam

Tack vare 3–0 (3–0) hemma mot Sunnanå är Uppsala IK Dam ny serieledare i Elitettan. Laget ligger på samma poäng som tvåan Eskilstuna men toppar tabellen. Efter söndagens match på Studenternas ligger Sunnanå på 14:e plats.

Uppsala IK Dam har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Segern var Uppsala IK Dams femte på de senaste sex matcherna.

Eskilstuna United nästa för Uppsala IK Dam

Uppsala IK Dam tog en tidig ledning. Josefin Baudou gjorde målet, redan i nionde minuten.

Laget gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan, genom Tekla Höckert.

Uppsala IK Dam ökade ledningen till 3–0 i 45:e minuten.

Söndag 5 oktober möter Uppsala IK Dam Eskilstuna United borta 16.00 och Sunnanå möter Trelleborg hemma 12.00.

Uppsala IK Dam–Sunnanå 3–0 (3–0)

Elitettan, Studenternas

Mål: 1–0 (9) Josefin Baudou, 2–0 (42) Tekla Höckert, 3–0 (45) Självmål.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Uppsala IK Dam: 4-0-1

Sunnanå: 0-2-3

Nästa match:

Uppsala IK Dam: Eskilstuna United DFF, borta, 5 oktober

Sunnanå: Trelleborgs FF, hemma, 5 oktober