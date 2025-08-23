Seger för Uppsala IK Dam med 1–0 mot Trelleborg

Uppsala IK Dams sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Josefin Baudou avgjorde för Uppsala IK Dam

Två topplag möttes i Elitettan under lördagen när Trelleborg tog emot tredjeplacerade Uppsala IK Dam. Uppsala IK Dam vann matchen med 1–0 (1–0).

Segermålet för Uppsala IK Dam stod Josefin Baudou för efter 33 minuter.

Segern var Uppsala IK Dams sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Trelleborg–Uppsala IK Dam – mål för mål

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Trelleborg med 11–3 och Uppsala IK Dam med 7–4 i målskillnad. Det här var Trelleborgs tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Uppsala IK Dams fjärde uddamålsseger.

För Trelleborg gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan Uppsala IK Dam är på andra plats.

Lördag 30 augusti spelar Trelleborg borta mot Elfsborg 15.00 och Uppsala IK Dam mot Mallbacken hemma 14.00 på Studenternas.

Trelleborg–Uppsala IK Dam 0–1 (0–1)

Elitettan, Vångavallen

Mål: 0–1 (33) Josefin Baudou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 4-0-1

Uppsala IK Dam: 4-0-1

Nästa match:

Trelleborg: IF Elfsborg, borta, 30 augusti

Uppsala IK Dam: Mallbackens IF Sunne, hemma, 30 augusti