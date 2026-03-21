Valencia avgjorde i första halvlek mot Sevilla

Valencia segrade – 2–0 mot Sevilla

Hugo Duro avgjorde för Valencia

Andra raka förlusten för Sevilla

Lördagens matchen mellan Sevilla och Valencia i La Liga avgjordes redan i första halvleken. Bortalaget Valencia ledde med 2–0 i paus och resultatet stod sig matchen ut.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Valencia höll nollan.

Celta Vigo nästa för Valencia

Hugo Duro gjorde 1–0 till Valencia i 38:e minuten. Laget ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken genom Largie Ramazani. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Valencia med 2–0.

Sevilla har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Valencia har tre vinster och två förluster och 7–5 i målskillnad.

För Valencia gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Sevilla är på 15:e plats. Valencia var på 16:e plats i tabellen för 21 dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa match, söndag 5 april möter Sevilla Real Oviedo borta på Nuevo Carlos Tartiere 18.30 medan Valencia spelar hemma mot Celta Vigo 16.15.

Sevilla–Valencia 0–2 (0–2)

La Liga, Estadio R. Sanchez Pizjuan

Mål: 0–1 (38) Hugo Duro, 0–2 (45) Largie Ramazani.

Varningar, Sevilla: Lucien Agoume, Neal Maupay. Valencia: Lucas Beltran.

