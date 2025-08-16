Valencia kryssade hemma mot Real Sociedad
- Oavgjort mellan Valencia och Real Sociedad
- Takefusa Kubo kvitterade i 60:e minuten
- Valencia nu sjätte, Real Sociedad på femte plats
Valencia och Real Sociedad kryssade i första matchen i La Liga på Mestalla på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Valencia–Real Sociedad – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 57:e minuten innan Diego Lopez gav Valencia ledningen.
Med en halvtimme kvar att spela nätade Takefusa Kubo och kvitterade för Real Sociedad. 1–1-målet blev matchens sista.
När lagen senast möttes blev det seger för Valencia med 1–0.
Den 17 maj tar lagen sig an varandra igen.
Nästa motstånd för Valencia är Osasuna. Lagen möts söndag 24 augusti 17.00 på El Sadar.
Valencia–Real Sociedad 1–1 (0–0)
La Liga, Mestalla
Mål: 1–0 (57) Diego Lopez, 1–1 (60) Takefusa Kubo.
Varningar, Valencia: Jose Gaya. Real Sociedad: Benat Turrientes, Aihen Munoz.
Nästa match:
Valencia: Osasuna, borta, 24 augusti
