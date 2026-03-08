Valencia vände halvtidsunderläge till seger

Valencia segrade – 3–2 mot Alaves

Hugo Duro matchvinnare för Valencia

Andra raka segern för Valencia

Valencia hade problem och låg under med 0–1 efter första halvlek i matchen i La Liga mot Alaves på Estadio Mestalla. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 3–2 för hemmalaget Valencia. Stor matchhjälte blev Hugo Duro, med sitt 3–2-mål på tilläggstid.

Real Oviedo nästa för Valencia

Lucas Boye gjorde 1–0 till Alaves efter bara tre minuter på straff.

Direkt efter pausen gjorde Javier Guerra mål efter pass från Umar Sadiq och kvitterade för Valencia. I 72:a minuten gav Lucas Boye Alaves ledningen på nytt. Det såg länge ut att gå mot seger för Alaves. Kvitteringen kom på tilläggstid när Eray Coemert slog till och gjorde mål för Valencia. Det matchavgörande målet för Valencia kom direkt därefter när Hugo Duro på övertid gjorde mål på straff. Därmed hade laget vänt matchen. På tilläggstid fick Alaves Jon Pacheco utvisad.

Valencia har tre segrar och två förluster och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alaves har två oavgjorda och tre förluster och 5–10 i målskillnad.

Det här betyder att Valencia ligger på tolfte plats i tabellen och Alaves är på 16:e plats. Så sent som den 14 februari låg Valencia på 17:e plats i tabellen.

I nästa match möter Valencia Real Oviedo borta på lördag 14 mars 18.30. Alaves möter Villarreal fredag 13 mars 21.00 hemma.

Valencia–Alaves 3–2 (0–1)

La Liga, Estadio Mestalla

Mål: 0–1 (3) Lucas Boye, 1–1 (47) Javier Guerra (Umar Sadiq), 1–2 (72) Lucas Boye, 2–2 (90) Eray Coemert, 3–2 (90) Hugo Duro.

Varningar, Valencia: Largie Ramazani.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Valencia: 3-0-2

Alaves: 0-2-3

Nästa match:

Valencia: Real Oviedo, borta, 14 mars 18.30

Alaves: Villarreal CF, hemma, 13 mars 21.00