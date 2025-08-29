Valencia vann med 3–0 mot Getafe

Mouctar Diakhaby matchvinnare för Valencia

Valencia nu åttonde, Getafe på femte plats

Valencia tog ledningen mot Getafe på hemmaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i La Liga på fredagen slutade 3–0.

Valencia–Getafe – mål för mål

Matchen var mållös till Valencia tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Mouctar Diakhaby. I 54:e minuten slog Arnaut Danjuma till, och gjorde 2–0.

Valencia gjorde också 3–0 genom Hugo Duro på pass av Largie Ramazani i 90:e minuten.

Valencia ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen, medan Getafe ligger på femte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 januari.

Nästa motstånd för Valencia är Barcelona. Lagen möts söndag 14 september 21.00. Getafe tar sig an Real Oviedo hemma lördag 13 september 14.00.

Valencia–Getafe 3–0 (1–0)

La Liga, Mestalla

Mål: 1–0 (30) Mouctar Diakhaby, 2–0 (54) Arnaut Danjuma, 3–0 (90) Hugo Duro (Largie Ramazani).

Varningar, Valencia: Mouctar Diakhaby, Javier Guerra Moreno.

Nästa match:

Valencia: FC Barcelona, borta, 14 september

Getafe: Real Oviedo, hemma, 13 september