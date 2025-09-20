Valencia vann mot Atlethic Bilbao på Mestalla

Valencia vann med 2–0 mot Atlethic Bilbao

Baptiste Santamaria matchvinnare för Valencia

Andra förlusten i rad för Atlethic Bilbao

Efter en mållös första halvlek avgjorde Valencia matchen mot Atlethic Bilbao i andra halvlek. Till slut vann Valencia lördagens hemmamatch i La Liga med 2–0.

Valencia–Atlethic Bilbao – mål för mål

I den 61:a minuten blev Atlethic Bilbaos Dani Vivian utvisad, och under de sista 29 minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

Första halvlek blev mållös, och det dröjde till den 73:e minuten innan Baptiste Santamaria gav Valencia ledningen.

2–0-målet kom på övertid, när Hugo Duro slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Valencia har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Atlethic Bilbao har tre vinster och två förluster och 6–6 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Valencia ligger på nionde plats medan Atlethic Bilbao har femteplatsen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 maj.

Nästa motstånd för Valencia är Espanyol. Lagen möts tisdag 23 september 19.00.

Valencia–Atlethic Bilbao 2–0 (0–0)

La Liga, Mestalla

Mål: 1–0 (73) Baptiste Santamaria, 2–0 (90) Hugo Duro.

Varningar, Valencia: Luis Rioja.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Valencia: 2-1-2

Atlethic Bilbao: 3-0-2

Nästa match:

Valencia: Espanyol Barcelona, borta, 23 september