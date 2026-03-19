Valentin Barco poängräddare för Strasbourg mot Rijeka

Rijekas Toni Fruk gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Strasbourg i Conference League herr. I andra halvlek jobbade sig Strasbourg in i matchen och kvitterade genom Valentin Barco med 19 minuter kvar av matchen. Några fler mål blev det inte och matchen slutade 1–1.

Strasbourg–Rijeka – mål för mål

Toni Fruk gav Rijeka ledningen i 21:a minuten.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Valentin Barco kvitterade för Strasbourg. 1–1-målet blev matchens sista.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Strasbourg med 2–1.

Strasbourg–Rijeka 1–1 (0–1)

Conference League herr, Stade de la Meinau

Mål: 0–1 (21) Toni Fruk, 1–1 (71) Valentin Barco.

Varningar, Rijeka: Stjepan Radeljic, Anel Husic, Alfonso Barco.