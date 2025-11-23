Valentin Gomez mål gav poäng för Real Betis mot Girona

Kryss mellan Real Betis och Girona

Valentin Gomez kvitterade i 75:e minuten

Real Betis nu femte, Girona på 18:e plats

Gironas Vladyslav Vanat gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Real Betis i La Liga. I andra halvlek kvitterade Real Betis genom Valentin Gomez med 15 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Real Betis–Girona – mål för mål

Vladyslav Vanat öppnade målskyttet redan i 20:e minuten och gav gästande Girona en tidig ledning.

Det dröjde till den 75:e minuten innan Valentin Gomez kvitterade för Real Betis. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

På tilläggstid blev Real Betis Antony utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista minuterna.

Real Betis har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Girona har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–8 i målskillnad. Det här var Real Betis sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Real Betis ligger kvar på femte plats och Girona på 18:e plats i tabellen.

Den 22 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Söndag 30 november spelar Real Betis borta mot Sevilla 16.15 och Girona mot Real Madrid hemma 21.00.

Real Betis–Girona 1–1 (0–1)

La Liga, Benito Villamarín

Mål: 0–1 (20) Vladyslav Vanat, 1–1 (75) Valentin Gomez.

Varningar, Real Betis: Marc Bartra, Cucho Hernandez, Nelson Deossa. Girona: Paulo Gazzaniga, Vitor Reis, Azzedine Ounahi, Hugo Rincon.

Utvisningar, Real Betis: Antony.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 1-3-1

Girona: 1-2-2

Nästa match:

Real Betis: Sevilla, borta, 30 november

Girona: Real Madrid, hemma, 30 november