Vangelis Pavlidis matchhjälte för Benfica mot Famalicao

Seger för Benfica med 1–0 mot Famalicao

Vangelis Pavlidis avgjorde för Benfica

Andra raka segern för Benfica

Benfica vann med 1–0 (1–0) hemma mot Famalicao i Primeira Liga herr. Matchens enda mål stod Vangelis Pavlidis för i första halvleken.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Benfica höll nollan.

Det betyder att Benfica ännu inte har förlorat den här säsongen, efter tio vinster och fem oavgjorda matcher.

Benfica–Famalicao – mål för mål

Resultatet innebär att Benfica ligger kvar på tredje plats och Famalicao på sjätte plats i tabellen.

Den 3 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Municipal 22 de Junho.

I nästa match möter Benfica Braga borta på söndag 28 december 19.00. Famalicao möter Estrela lördag 27 december 20.00 hemma.

Benfica–Famalicao 1–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio da Luz

Mål: 1–0 (34) Vangelis Pavlidis.

Varningar, Famalicao: Justin De Haas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 3-2-0

Famalicao: 1-1-3

Nästa match:

Benfica: SC Braga, borta, 28 december 19.00

Famalicao: Estrela Amadora, hemma, 27 december 20.00