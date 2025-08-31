Väntad seger för Husqvarna som förlänger vinstsviten

Husqvarna segrade – 9–0 mot Segeltorp Fotboll

Husqvarnas tionde seger på de senaste tio matcherna

14:e raka segern för Husqvarna

Allt talade för seger för Husqvarna, och så blev det också när segermaskinen mötte Segeltorp Fotboll på hemmaplan. Efter segersiffrorna 9–0 (4–0) har nu Husqvarna 14 raka segrar. Segeltorp Fotboll har åtta förluster i rad i division 1 mellersta dam.

Husqvarna–Segeltorp Fotboll – mål för mål

Tilda Glemdal Bergkvist och Wilma Wigren gjorde två mål var för Husqvarna. Övriga mål för hemmalaget gjordes av Alice Jansson, Cajsa Johansson, Maja Nilsson, Natalija Obradovic och Victoria Ström.

Det här betyder att Husqvarna är kvar i serieledning, och Segeltorp Fotboll stannar på 13:e plats, i tabellen.

I nästa omgång har Husqvarna Enskede borta på Enskede IP, söndag 7 september 14.00. Segeltorp Fotboll spelar hemma mot FC Trollhättan lördag 6 september 15.00.