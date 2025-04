Värnamo sänkte Halmstad – Florence Onyinye Okoli matchhjälte

Värnamo-seger med 1–0 mot Halmstad

Andra raka segern för Värnamo

Halmstad nu 14:e, Värnamo på tredje plats

Målet i första halvleken av Florence Onyinye Okoli blev matchavgörande när Värnamo vann med 1–0 (1–0) borta mot Halmstad i division 1 södra dam.

– Lider med tjejerna som gör en bra första halvlek där vi spelar jämnt med Värnamo och har halvlekens bästa chans. I andra får vi ett väldigt billigt rött kort emot oss tidigt och då blir det en kamp mot klockan för att hålla emot. Tjejerna gör det heroiskt och Värnamo skapar väldigt lite, men i sista minuten hittar de in med ett inspel där deras forward drar ner vår mittback och får fritt läge att göra 0–1. Otroligt tungt just nu, men samtidigt ett kvitto på att vi kommer bli svårslagna framöver om vi gör denna typ av laginsats. Tjejerna ska ha all cred för arbetsinsatsen, kommenterade Halmstads huvudtränare André Johansson.

Värnamos tränare Niclas Hedström tyckte till om matchen:

– Vi vinner utan att komma upp i nivå vilket är positivt, målet är ett inlägg där Florence tar ner på låret och håller ifrån sin back och sen lägger in den bredvid målvakten. Ett bra mål.

Halmstad–Värnamo – mål för mål

Det här var Halmstads andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Värnamos tredje uddamålsseger.

Halmstad ligger på 14:e och sista plats i tabellen efter matchen, medan Värnamo ligger på tredje plats.

I nästa match, söndag 4 maj, har Halmstad Örby borta på Örby IP 16.00, medan Värnamo spelar hemma mot Göteborg 13.00.