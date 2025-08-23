Värnamo vann toppmötet mot Göteborg med 2–1
- Värnamo vann med 2–1 mot Göteborg
- Värnamos sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Femte raka segern för Värnamo
Värnamo tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Göteborg i division 1 södra dam på lördagen med 2–1 (0–0). En viktig seger i toppen av tabellen.
Efter tolv segrar i rad för Göteborg tog det stopp. Värnamo tog i stället femte segern i rad.
Första halvlek var mållös, i andra halvlek var Värnamo det starkaste laget.
Göteborg–Värnamo – mål för mål
Florence Onyinye Okoli och Mimmi Strömgren gjorde mål för Värnamo, och Emily Svantesson för Göteborg.
Det här var Värnamos sjunde uddamålsseger.
I tabellen innebär det här att Värnamo nu ligger på andra plats. Göteborg leder fortfarande serien. Tolv poäng skiljer lagen åt.
Nästa motstånd för Göteborg är Qviding. Värnamo tar sig an Örby hemma. Båda matcherna spelas lördag 30 augusti 13.00.
