Värnamos segerrad fortsätter efter 3–2 mot Eskilsminne

Värnamo vann med 3–2 mot Eskilsminne

Värnamos femte seger på de senaste sex matcherna

Värnamos Florence Onyinye Okoli tvåmålsskytt

Värnamo är svårslaget i division 1 södra dam. Mot Eskilsminne borta på Västergårds IP på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (1–1) och har nu fyra segrar i rad.

Florence Onyinye Okoli tvåmålsskytt för Värnamo

Alma Bertilsson gjorde båda målen för Eskilsminne. Florence Onyinye Okoli 2 och Mimmi Strömgren gjorde gästernas mål.

Det här var Eskilsminnes fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Värnamos sjätte uddamålsseger.

Nästa motstånd för Eskilsminne är Älmhult. Värnamo tar sig an Göteborg borta. Båda matcherna spelas lördag 23 augusti 13.00.