Värnamos segerrad fortsätter efter 4–0 mot Örby

Värnamo vann med 4–0 mot Örby

Värnamos sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Sjätte raka segern för Värnamo

Det går fortsatt bra för Värnamo i division 1 södra dam. På lördagen mötte laget Örby på Finnvedsvallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Örby blev 4–0.

Örbys tränare Gytis Gelgota:

– Vi förlorar helt rättvist och till ett klart bättre fotbollslag, det är bara att gratulera Värnamo. Hade vi tagit poäng idag hade det skett ett mirakel. Vid 0-1 i minut 65 bjuder deras målvakt vår spelare på ett friläge, men tyvärr sätter vi inte den. Tar vi bort början av matchen och slutet där vi släpper in mål kan jag ändå konstatera att vi stod upp bra. Förutom frilägen har vi ett skott i ribban och två i stolpen. Så vi skapade ändå chanser, vilket är positivt. Dock får vi tacka vår målvakt Felicia Claesson att siffrorna inte rann iväg. Idag gör föreningens F –17 tjej 16-årige Tindra Dennerlöv debut i A-laget som hoppar in under sista fem minutrarna, och gör det riktigt bra. Grattis.

Rosengård nästa för Värnamo

Det här betyder att Värnamo är kvar på andra plats, och Örby stannar sist, på 14:e plats, i tabellen.

Värnamo tar sig an Rosengård i nästa match borta lördag 6 september 13.30. Örby möter Vellinge hemma söndag 7 september 13.00.